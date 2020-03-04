Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в Вене

Вена, 4 марта. Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

Встреча пройдет с 4 по 6 марта. На вторник, 3 марта, в Вене зарегистрировано девять заразившихся. Всего в Австрии числилось 18 инфицированных.

Секретариат ОПЕК провел с ВОЗ, ООН и властями Австрии экстренные консультации, а также предпринял ряд мер безопасности. Накануне встречи стало известно, что были урезаны делегации стран участниц, не задействованные в организации встречи сотрудники ОПЕК с 4 марта переведены на домашний режим работы. Также был введен полный запрет на допуск в здание штаб-квартиры ОПЕК СМИ.

На встрече министры должны решить насколько нужно снизить добычу для возвращения цены на нефть до 60 долларов за баррель.