На Украине 18 школьников отравились газом

Киев, 4 марта. В украинском городе Могилев-Подольский 18 школьников отравились парами газа, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Инцидент произошел во вторник в Винницкой области. 18 школьников обратились за медицинской помощью, одиннадцать из них в итоге были госпитализированы.

Около часу дня в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц города ощущается резкий запах газа. Выяснилось, что утечка пропана произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом со школой. Находившиеся рядом дети 13 и 14 лет получили серьезное отравление. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферного воздуха».

Похожий случай ранее произошел в Чехии. Как передавала «Газета.ру», гости кафе, расположенного на севере страны, отравились угарным газом. Всего пострадали 11 человек, восемь из которых являлись посетителями. Газ из-за поломки котла попал из котельной в кухню и ресторанный зал.