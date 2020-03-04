Министр обороны США Эспер обсудил с эстонским коллегой «российскую агрессию»

Вашингтон, 4 марта. Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили «российскую угрозу», сообщает пресс-служба Пентагона.

В сообщении Минобороны США говорится, что стороны обсуждали взаимную заинтересованность в будущем Североатлантического альянса, а также угрозу балтийским государствам со стороны Российской Федерации.

Эстонский министр обороны Юри Луйк пожаловался на модернизацию РФ своих Вооруженных сил. По его словам, Москва уже годами на учениях отрабатывает военный конфликт с НАТО.

«Министр (Эспер. — Прим. ФАН) похвалил твердую приверженность Эстонии сдерживанию российской агрессии, укреплению альянса НАТО и продвижению наших общих интересов», — сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что во время визита в США Луйк также поучаствовал в дискуссии в аналитическом центре Brookings, где предложил Вашингтону пользоваться воздушным пространством Эстонии для проведения учений.

Недавно эстонская разведка сообщала, что Российская Федерация якобы угрожает балтийским странам из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня.

Днем ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что угрозы для балтийских государств со стороны России нет.