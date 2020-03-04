ПФР будет информировать 45-летних россиян о пенсионных накоплениях

Москва, 4 марта. Пенсионный фонд России с 2021 года будет извещать россиян от 45 лет о состоянии индивидуального пенсионного счета, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.

По задумке министерства, «первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году». Извещения не будут приходить тем, кто уже получает пенсию (к примеру, пенсию по инвалидности), передает телеканал «360».

Уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года, после достижения гражданина 45 лет.

«Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией», — отметили в Минтруде.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин предложил закрепить в конституции положение о сроках индексации пенсий, передает «Царьград». Согласно предложенной ко второму чтению поправке, индексация пенсий в Российской Федерации должна осуществляться «не реже одного раза в год».

Ожидается, что после 2024 года страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года. Также будет доступна дополнительная индексация 1 апреля, если среднемесячная номинальная заработная плата за предыдущий год росла быстрее инфляции.

Согласно озвученным ранее данным, российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста. Как сообщали «Известия», эксперты ожидали, что первый результат от реформы будет заметен в 2020. По их прогнозам, бюджет должен был сэкономить только 9 млрд рублей.