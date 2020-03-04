Трамп подал в суд на The Washington Post, обвинив издание в клевете

Вашингтон, 4 марта. Штаб Дональда Трампа подал в суд на газету The Washington Post, обвинив издание в клевете. Об этом сообщает газета The Hill. Согласно данным издания, иск был подан в суд столичного округа Колумбия.

Представители штаба Трампа заявили, что The Washington Post опубликовала в июне 2019 года две статьи, в которых сознательно разместила ложные данные, касающиеся якобы имевших место связях предвыборного штаба Трампа с Россией, а также так называемым «попыткам Москвы» повлиять на избирательный процесс в США в 2016 году.

«Кампания понесла ущерб, исчисляемый миллионами долларов, конкретную сумму предстоит определить суду», — заявили представители Трампа.

Такой же иск штаб Трампа подал против газеты The New York Times. Сам президент США заявил, что будет подавать в суд на все СМИ, которые распространяют клевету в его адрес.

Как неоднократно отмечали политики и эксперты, все попытки американской Фемиды выдвинуть обвинения против РФ, российских компаний и граждан изначально были незаконны и бездоказательны. Напомним, длившееся два года и стоившее более 30 миллионов долларов «расследование» Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы закончилось полным провалом, так как не было найдено никаких следов мифического «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. После позорного провала «расследования» Мюллер подал в отставку которую многие охарактеризовали как «паническое бегство».