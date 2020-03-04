Опросы фиксируют рост рейтинга Джо Байдена перед выборами президента США

Вашингтон, 4 марта. Фиксируется резкий рост рейтинга бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опросов, опубликованные в «супервторник» на праймериз Демократической партии США.

Ранее Байден с колоссальным отрывом выиграл праймериз в Южной Каролине, укрепив свое влияние в президентской гонке. Три других кандидата от демократов — Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Том Стайер сняли свои кандидатуры, при этом Буттиджич и Клобушар публично поддержали Байдена. Главным оппонентом экс-вице-премьера на роль кандидата от Демократической партии остается Берни Сандерс.

Data for Progress прогнозирует у Байдена 25% голосов против 32% у Сандерса в Калифорнии. Swayable и AtlasIntel прогнозируют лишь 8% голосов у Сандерса в этом штате, при этом на прошлой неделе опросы показывали его преимущество почти в 20%. Отмечается, что Калифорния крупнейший штат из голосующих в «супервторник», от него на съезде демократов будут делегированы более 400 человек.

Также пошатнулись позиции Сандерса и в Техасе. Swayable дает ему преимущество перед Байденом лишь в 1%, а Data for Progress и вовсе предсказывает победу Байдена с отрывом в 2%.

Авторитетный сайт FiveThirtyEight прогнозирует, что оба кандидата выиграют по 7 штатов в «супервторник».

1 марта Дональд Трамп у себя в Twitter заявил, что представители Демократической партии США делают все, чтобы испортить репутацию сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и не допустить его выдвижения кандидатом, передают «Известия».