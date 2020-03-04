Матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» отменен из-за коронавируса

Москва, 4 марта. Ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и «Миланом» временно отменен из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране, сообщается на сайте серии А.

Игра должна была пройти в среду в Турине. Дату матча назовут чуть позже.

Напомним, сейчас Италия остается лидером по количеству заболевших коронавирусом. За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 27 человек. Таким образом общее число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79, передавал RT. Согласно последним данным, 2263 человека в стране болеют, 160 выздоровели.

Во вторник стало известно, что Россия из-за распространения коронавируса со среды временно прекращает курсирование поезда между Москвой и Ниццей. Ограничение будет действовать с 4 марта и до особого распоряжения.