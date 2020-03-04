ВОЗ подсчитала, сколько медицинских масок потребуется для борьбы с коронавирусом

Нью-Йорк, 4 марта. Для борьбы с коронавирусом потребуется не менее 89 миллионов медицинских масок ежемесячно. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В распространенном пресс-релизе, организация отметила, что нехватка защитных средств может поставить под угрозу жизни людей. По данным ВОЗ, сейчас требуется как минимум 89 миллионов масок и 76 миллионов пар медицинских перчаток ежемесячно. Чтобы добиться таких показателей на фоне растущего глобального спроса, мировая промышленность должна увеличить производство этих средств на 40%. Сбои в поставках перчаток и масок «подвергнут риску жизни людей». Кроме того, ВОЗ указала, что потребуется около 1,6 миллиона защитных очков ежемесячно.

«Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску. Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отметим, что маски едва ли помогут защититься от нового вируса. Эксперты считают, что эффективность маски преувеличена. По словам доктора Джейка Даннинга, маску необходимо обязательно носить в медицинских учреждениях, при этом она должна плотно прилегать к лицу. Кроме того, для предотвращения передачи вируса маску нужно часто менять.

Согласно рекомендациям центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), маски должны носить уже зараженные коронавирусом, а также медики.