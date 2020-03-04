Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая перевалило за 10 тысяч

Женева, 4 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за минувшие сутки более 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число инфицированных превысило 10 тыс. человек.

Как сообщает организация, количество смертей от последствий коронавируса возросло до 166. ВОЗ отмечает, что первые случаи заражения за последние сутки были зафиксированы в Португалии, Андорре, Латвии, Тунисе, Марокко, Сенегале и Иордании.

Ранее RT отмечало, что Всемирный банк принял решение выделить 12 млрд долларов помощи государствам-членам для преодоления экономических последствий распространения коронавируса, а также укрепления систем здравоохранения.