Вишневский хочет лишить россиян права голоса по реформе Конституции

Санкт-Петербург, 4 марта. Депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский выступил в «Новой Газете» с критикой поправок в Конституцию, предложенных рабочей группой и президентом России.

В своей статье петербургский оппозиционер рассказал, что его не устраивает в поправках, а также подробно остановился на обосновании процедуры голосования по утверждению поправок.

Вишневский подчеркивает, что в 136-й статье Конституции прописано, что поправки к 3-8 главам вступают в силу в случае их одобрения органами законодательной власти не менее 2/3 субъектов России. В то же время процедура одобрения прописана в 108 статье, в которой говорится, что Федеральный конституционный закон считается принятым, если он получил одобрение не менее 3/4 членов Совета Федерации и 2/3 депутатов Государственной думы, после чего в течение 2 недель его должен подписать президент страны. Вишневский настаивает, что никакого «общенародного голосования» не требуется. Его принципиально не устраивает «особый порядок» утверждения поправок, позволяющий россиянам выразить свою позицию касаемо нововведений.

Вишневский в итоге не объясняет, почему общенародное голосование — это плохо, и в чем же заключается выгода властей в усложнении процедуры. Вместо этого он предлагает альтернативные поправки, составленные представителями партии «Яблоко». Суть их поправок заключается к ограничению президентской власти, сокращению срока президентства до 4 лет, отказа от срочной военной службы, а также закрепления «мирного характера внешней политики».

Подчеркнуто пацифистский характер поправок «Яблока» пришелся бы по душе многим либералам, но Вишневский никак не разъясняет спорные моменты его идеальной Конституции. В том числе не говорит, как не раздувая бюджет полностью перевести армию на контракт без потери боеспособности; что делать, если внешнеполитические интересы РФ требуют ее военного контингента за рубежом и т. д.

«Яблоко» сознательно ставит внутреннюю политику и социальную сферу на второй план — упор их Конституции делается исключительно на ограничение применения армии. При этом «защита соотечественников за рубежом» вызывает неприязнь у Вишневского, ассоциирующего ее исключительно с «вежливыми людьми», к которым он относится негативно.

Не защищать соотечественников, не применять военную силу, не защищать территориальную целостность — складывается впечатление, что «Яблоко» продумывало изменения в Конституцию исключительно в интересах других государств. Поэтому становится очевидно, почему Вишневский выступает против общенародного голосования — вынеси власть предложения «Яблока» на голосование, у них не было бы ни единого шанса быть принятыми.