Верховная рада обсудит инициативу о смене правительства Украины

Киев, 4 марта. Верховная Рада Украины рассмотрит на внеочередном заседании, которое было инициировано президентом страны Владимиром Зеленским, вопрос о смене премьер-министра и ряда членов правительства. Предполагается, что новым премьером Украины станет Денис Шмыгаль.

В этот вторник состоялось заседание парламентской фракции партии «Слуга народа» с участием президента Зеленского. На нем спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что глава правительства Украины Дмитрий Разумков написал заявление об отставке. Его прошение, как ожидается, будет удовлетворено на заседании парламента в среду.

Президент Украины также предложил «Слуге народа» поддержать вице-премьера Дениса Шмыгаля в качестве кандидатуры на пост главы кабинета министров. Как сообщает депутат Галина Янченко, фракция с этим предложением согласилась. Она рассказала, что обновленный состав правительства будет представлен депутатам Рады в среду. Полной информации о его составе пока что нет.

Ранее СМИ сообщили о конфликте между Зеленским и Гончаруком из-за смены глав энергокомпаний. Кадровыми перестановками был недоволен украинский олигарх Игорь Коломойский, на что Зеленский указал Гончаруку, передают «Известия». Ссылаясь на источник в офисе президента, журналисты сообщают, что Коломойского не устроило решение украинского правительства сменить руководство энергокомпаний, главами которых являлись доверенные лица бизнесмена. Поэтому Гончарук настоял, чтобы Зеленский в этот раз удовлетворил его просьбу об отставке.