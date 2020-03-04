Турция использует сирийских беженцев для достижения своих целей

Москва, 4 марта. Источники сообщают, что реальное количество сирийских беженцев из Идлиба в Турцию сильно преувеличено. Эксперты «Известий» полагают, что гуманитарная ситуация в Сирии используется Анкарой в роли разменной монеты в ходе переговоров.

Источники, близкие к сирийскому правительству, сообщили изданию, что за время боев в провинции Идлиб в соседнюю Турцию вышли не более 260 тыс. беженцев. Это фиксировали объективные средства контроля. Эти цифры значительно меньше заявленного Турцией миллиона.

В Центре по примирению враждующих сторон также опровергли заявления Турции о миллионе беженцев. По данным ЦПВС, в 2020 году в Турцию вышли 35 тыс. жителей Идлиба. На территорию, контролируемую правительством, уехали 50 тыс., еще столько же переместились в район Африна на севере страны. Около 100 тыс. разместились в приграничных с Турцией районах провинции.

Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркивает, что Анкара преувеличивает цифры, чтобы использовать этот инструмент для решения сразу для двух задач: заставить испуганную Европу вмешаться в конфликт и выторговать себе преференции и дополнительные деньги.

Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась в конце февраля, когда боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской правительственной армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате погибло 68 турецких военных, которые оказались в атакующих рядах боевиков. После обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, после чего открыла свою границу с Европой, передавал RT.

Комментируя действия турецких властей, политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что Анкара «целенаправленно собирает беженцев и организованно везет их на автобусах, выстраивая целые колонны, на границу с Евросоюзом». И для главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана это — действенный инструмент давления на ЕС.