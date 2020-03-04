Движение поездов между Москвой и Ниццей приостановлено из-за коронавируса

Москва, 4 марта. Россия из-за распространения коронавируса COVID-19 со среды временно прекращает курсирование поезда между Москвой и Ниццей, сообщает Минтранс России.

По данным ведомства, ограничение будет действовать с 4 марта и до особого распоряжения, передает РИА Новости. Решение было принято для предотвращения распространения коронавируса на территории России.

Согласно информации на сайте РЖД, лишь один поезд (номер 17/18) между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии. Напомним, что сейчас Италия остается лидером по количеству заболевших коронавирусом.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 27 человек. Таким образом общее число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79, передавал RT. Согласно последним данным, 2263 человека в стране болеют, 160 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года, передавал Ридус. К настоящему моменту число заболевших COVID-19 в мире превысило 92 тысячи человек. Минздрав России назвал четыре правила, которые позволят избежать заражения инфекцией. Эксперты советуют часто мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды, и воздержаться от поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Во вторник стало известно, что двое россиян заразились коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передавала «Газета.ру», они контактировали с двумя участниками велогонки «Тур ОАЭ», у которых был найден коронавирус. В связи с этим были отменены финальные этапы велогонки «Тур ОАЭ».