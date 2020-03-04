Число скончавшихся от коронавируса в американском штате Вашингтон выросло до девяти

Сиэтл, 4 марта. Число погибших от нового коронавируса в штате Вашингтон выросло с шести до девяти человек. Об этом сообщает сайт управления общественного здравоохранения штата.

Как сообщает ведомство, на 4 марта коронавирус в штате Вашингтон обнаружен у 27 человек. Девять пациентов скончались; из них восемь проживали на территории округа Кинг. Отметим, что случаи заболевания коронавирусом на территории США, которые привели к смерти больного, подтверждены лишь в штате Вашингтон.

Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), а также информации местных властей, всего в стране были обнаружены 118 случаев заражения коронавирусом. В это число входят и пациенты, у которых новый вирус был обнаружен местными органами здравоохранения, но диагноз не был подтвержден экспертами ЦКПЗ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 80 тысяч человек. Заболевание унесло жизни около трех тысяч человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.

ВОЗ признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. Многие страны ввели меры предосторожности. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая.