Рябошапка не видит оснований для своей отставки с поста генпрокурора Украины

Киев, 4 марта. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не видит никаких оснований для собственной отставки. По его словам, президент страны Владимир Зеленский не обсуждал с ним данный вопрос.

Напомним, что украинские парламентарии зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке. Сообщается, что Верховная рада может рассмотреть вопрос об увольнении генпрокурора во время внеочередного заседания 4 марта.

«Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное — это политические провокации», — заявил Рябошапка.

Согласно украинскому законодательству, генпрокурор назначается и освобождается от должности президентом страны с согласия парламента. Рада в свою очередь может выразить недоверие генеральному прокурору, что инициирует его отставку.

Ранее отмечалось, что на внеочередном заседании парламента может быть пересмотрен состав правительства Украины. Как отмечает RT, по итогам заседания Верховной рады 4 марта свои посты могут покинуть несколько министров, включая главу министерства обороны Андрея Загороднюка и министра социальной политики Юлию Соколовскую.