Трамп не исключил, что США ограничат поездки в Японию из-за коронавируса

Вашингтон, 4 марта. Власти США могут ввести ограничения на поездки в Японию из-за распространения в этой стране нового коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трап во время встречи с журналистами.

Отвечая на вопросы журналистов в Национальном институте здравоохранения (штат Мэриленд), Трамп не исключил, что США могут ввести ограничения на поездки в Японию. В настоящий момент, известно о почти тысячи заразившихся коронавирусом в Японии, а также двенадцати погибших. Большая часть заболевших – это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess.

У Трампа спросили, согласен ли он ввести ограничения на поездки в Японию из-за вспышки заболевания.

«Если это будет необходимо, то я это сделаю», — ответил американский президент.

Он добавил, что США внимательно наблюдают за ситуацией в Италии, Южной Корее и Японии.

«Мы примем правильное решение в правильное время», — подвел итог Трамп.

Также он прокомментировал сообщения о возможной отмене Олимпийских игр в Токио. Трамп отметил, что решение такого масштаба должен принять премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Они проделали невероятную работу при подготовке к Олимпиаде, построили грандиозные сооружения. Что они [Япония] в итоге будут делать? Не знаю, но они примут правильное решение», — сказал Трамп.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту число заболевших COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Минздрав России назвал четыре правила, которые позволят избежать заражения инфекцией. Эксперты советуют часто мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды, и воздержаться от поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.