Боррель сообщил, что ЕС и Турция должны работать сообща для решения кризиса с мигрантами

Анкара, 4 марта. Односторонние действия не приведут к решению проблемы на границе Евросоюза и Турции, стороны должны работать сообща, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам переговоров с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу в Анкаре.

«Давление и односторонние действия не могут быть ответом​​​. Нам необходимо вместе решать проблемы во благо как Турции, так и Европейского союза», — пишет Боррель в Twitter.

Помимо ситуации на границах, Боррель и Сойлу обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и связанные с ней гуманитарные вопросы.

Наплыв мигрантов в Европу усилился после того, как Турция открыла границы в Европу для беженцев с Ближнего Востока. В зоне риска находятся Греция и Болгария — к их границам направляется около миллиона человек. Действия Турции могут привести к новому витку миграционного кризиса в Европе.

Как сообщает «Газета.ру», открыв границы, Анкара нарушила одно из своих обязательств — соглашение по обмену мигрантов с Евросоюзом, которое стороны заключили в 2016 году.