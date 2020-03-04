Верховный муфтий оценил поправку в Конституцию РФ о народе

Москва, 4 марта. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман, поддержал внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ».

Во вторник комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. В тексте акцентируется внимание на том, что госязыком на территории РФ является «русский язык как язык государствообразующего народа».

«Тут же не выпячивается, что русский народ — только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за», — заявил в беседе с РИА Новости Таджуддин.

Отметим, ранее во вторник «Интерфакс» сообщил, что муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как «государствообразующий народ». Он отметил, что не видит «положительных перспектив в отражении» в основном законе страны этого понятия «применительно к одной-единственной нации».

Одновременно Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика и что светскость государства не исключает религиозность его общества.

Напомним, 2 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию, передавала «Газета.ру». Они изложены на 24 страницах.

Поправки в основной закон будут внесены исключительно после подведения итогов Общероссийского голосования. По словам президента, именно народ России окончательно решит судьбу главного документа страны. Для того, чтобы каждый смог выразить свое мнение и принять участие в главном событии 2020 года, голосование назначено на 22 апреля — рабочий день, который специально объявят выходным, передавал Ридус.