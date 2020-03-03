Трамп провел «очень хорошие» переговоры с лидером «Талибана»

Вашингтон, 3 марта. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Беседу он назвал «очень хорошей».

Трамп на традиционном брифинге сообщил журналистам, что провел переговоры с лидером Талибана».

«Мы очень хорошо поговорили <…> Мы не хотим насилия. Посмотрим, что произойдет», — сообщил глава Белого дома.

Трамп добавил, что он и лидер талибов согласились с необходимостью прекращения насилия в Афганистане. Он подчеркнул, что беседа была в действительности «очень хорошей».

Напомним, 29 февраля в Дохе состоялось подписание мирного соглашения между США и «Талибаном», передавал Ридус. В соответствии с договоренностями, Вашингтон обязуется сократить военное присутствие в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в ближайшие 135 дней. Полный вывод сил Пентагона должен пройти в течение последующих 14 месяцев. «Талибан» со своей стороны гарантировал соблюдение перемирия.

Переговоры о заключении мира Штаты и талибы вели с июля 2018 года. Осенью 2019 они почти заключили соглашение, но его сорвали талибы — осенью 2019 года они взяли на себя ответственность за теракт, жертвой которой стал американский военный. Трамп после этого назвал переговорный процесс мертвым, однако спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад продолжал контакты с представителями «Талибана».

23 февраля Трамп заявил, что хочет лично подписать это мирное соглашение, передавал RT. По его словам, талибы устали воевать, и население Афганистана уже давно ждет этой сделки.

1 Организация запрещена на территории РФ.