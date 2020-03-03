Норвегия поместила на карантин немецкий круизный лайнер из-за коронавируса

Осло, 3 марта. Власти Норвегии поместили на карантин Хеугесунн круизный лайнер из Германии Aida Aura из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров, сообщает Associated Press.

Сообщается, что двое пассажиров на корабле ранее контактировали с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

На борту круизного лайнера находится более 1,2 тыс. пассажиров. Отмечается, что норвежский медик осмотрел двух пассажиров с подозрениями и экипаж. Согласно предварительным данным, симптомы коронавируса ни у кого не были выявлены.

Отмечается, что их и членов экипажа уже осмотрел норвежский врач. По предварительном данным, он не обнаружил у них признаков коронавируса.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что японские власти завершили эвакуацию пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, простоявшего месяц на карантине у порта Йокогамы. В общей сложности число заразившихся COVID-19 на корабле превысило 700 человек.