Вооруженный мужчина во Франции взял в заложники беременную женщину и пятерых детей

Труа (Франция), 3 марта. Вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину, а также пятерых детей во французском городе Труа. Сейчас полиция ведет с ним переговоры.

Как сообщает французский канал BFM, злоумышленник 1986 года рождения является мужем удерживаемой женщины. Дом, в котором он забаррикадировался, окружен полицейскими силами.

Сейчас представители правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, пытаясь добиться освобождения заложников. Отмечается, что переговоры длятся уже 16 часов. Когда на место прибыла первая группа полицейских, злоумышленник выстрелил в дверь, однако никто не пострадал. Полиция обеспечила безопасный периметр вокруг места происшествия, чтобы не допустить пострадавших.

По предварительной информации, причиной инцидента стал семейный конфликт. Некоторые СМИ утверждают, что мужчина страдает от психических проблем и известен местным службам здравоохранения.

«В прошлом году он был арестован, когда вышел на улицу с саблей», — сообщил местный телевизионный канал.

Напомним, что похожий инцидент произошел в столице Филиппин в понедельник. Вооруженный злоумышленник, который оказался уволенным охранником торгового центра, взял в заложники около 30 человек. После длительных переговоров, он сдался полиции, отпустив заложников.