Власти Аргентины подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

Буэнос-Айрес, 3 марта. Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции.

«У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране», — заявил он.

По данным аргентинского министерства здравоохранения, заболевший вернулся в Аргентину после поездки в Европу, где он посещал в том числе и Италию. Сейчас он размещен в одной из частных больниц Буэнос-Айреса, где его изолировали от остальных пациентов.

«Степень тяжести его состояния оценивается как легкая», — отметил Гонсалес Гарсия.

В настоящий момент, руководитель ведомства здравоохранения Буэнос-Айреса Фернан Кирос устанавливает, с кем заболевший мог находиться в контакте после возвращения на родину. По словам Кирос, заболевший живет один и обратился к врачу в день прибытия, поэтому шансы на то, что он не успел заразить много людей, довольно высоки.

Гонсалес Гарсия добавил, что в момент прохождения контроля в аэропорту у заболевшего еще не наблюдались симптомы болезни.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 80 тысяч человек. Заболевание унесло жизни свыше трех тысяч заразившихся. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.