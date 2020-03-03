В Черновцах начался бунт местных жителей под домом украинца с коронавирусом

Черновцы, 3 марта. Под домом украинца в Черновцах, у которого диагностировали коронавирус начался бунт недовольных местных жителей.

Как отмечают очевидцы, недовольные люди возмущаются и перекрывают дорогу. Супруга инфицированного украинца продолжает оставаться в квартире. Женщина находится в самоизоляциии, признаков заболевания она не имеет. Однако разъяренные соседи требуют изолировать ее в больнице.

«Черновчане кричат и бунтуют, также они перекрыли дорогу», — сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что 29 февраля украинец с коронавирусом прилетел из Италии в Румынию, откуда направился в Черновцы на автомобиле. При прохождении санитарного контроля на границе с Украиной у него выявили высокую температуру и сухой кашель. Затем он прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат. Мужчина стал первым гражданином Украины, подхватившим COVID-19. Вскоре он был госпитализирован.

В Интернете начали бурно обсуждать новость о появлении на Украине коронавируса. Например, украинский радио- и телеведущий Макс Назаров призвал соотечественников «не вести себя, как обезьяны».

Напомним, что в феврале на Украине разразился скандал из-за эвакуации из Ухани жителей страны. Вернувшихся украинцев разместили на карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области, что вызвало массовые беспорядки среди местного населения. Жители поселка жгли покрышки и перекрывали дороги. После того, как автобусы с эвакуированными согражданами прибыли в Новые Санжары, местные закидали их камнями, попутно выкрикивая оскорбления и угрозы. Позже они устроили стычку с полицией, в результате которой пострадали 9 стражей правопорядка.