Законопроект о контроле за ценами на лекарства во время эпидемий внесен в Госдуму РФ

Москва, 3 марта. Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законопроект, согласно которому у правительства в период эпидемий появится возможность ограничивать максимальные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых, сообщает пресс-служба партии.

Руководитель ЕР Сергей Неверов уточнил, что главной целью законопроекта является возможность «предотвратить взвинчивание цен на лекарства, которые при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний становятся жизненно необходимыми», передает RT.

В настоящее время в законе прописана возможность контролировать цены только на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Неверов подчеркивает, что в период эпидемий, наподобие коронавируса, нельзя допускать ситуаций, когда цены на важные лекарства завышают аптеки.

Напомним, в начале февраля президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые на фоне ситуации с коронавирусом завышают цены на препараты и средства индивидуальной защиты, передавала «Газета.ру». По словам президента, аптечная сеть в стране достаточно обширная и «может быть даже избыточная», поэтому закрытие некоторых аптек не скажется на обеспеченности россиян лекарственными препаратами.

Чуть позже Федеральная антимонопольная служба России подтвердила информацию о росте цен на медицинские маски в стране. Сообщения о повышении цен на средства индивидуальной защиты стали поступать практически изо всех регионов РФ. В ФАС подчеркнули, что производители также несут ответственность за рост цен на маски, передавал Ридус.