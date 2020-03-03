Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Алеппо, 3 марта. Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака вдоль сирийско-турецкой границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российская сторона продолжает реализацию положений меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября 2019 года между главами РФ и Турции.

Во вторник подразделения российской военной полиции провели патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Хасака. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром «Метрас» — аэродром «Квайрес» — Махмудли — Айн-Исса — аэродром «Метрас».

В ЦПВС также добавили, что боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано 50 обстрелов в 27 населенных пунктах провинций Алеппо, Латакия и Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российская военная полиция провела патрулирование населенного пункта Серакиб провинции Идлиб.