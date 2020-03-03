Российские велогонщики повторно сдадут анализы, после обнаружения у двоих коронавируса

Абу-Даби, 3 марта. В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердился коронавирус у двух членов российской команды велогонщиков, все остальные члены команды, даже имеющие отрицательные результаты, пройдут повторные тесты, сообщает старший советник посольства РФ в ОАЭ Юрий Видакас.

Российские велогонщики приехали для участия в гонке «Тур ОАЭ».

Подчеркивается, что пока коронавирус COVID-19 был подтвержден только у двух российских спортсменов. Они заразились после контакта с инфицированными велогонщиками из Италии.

«У всех остальных результат отрицательный, но им все равно придется повторно пройти все тесты», — заявил Видакас.

Велогонщики были помещены в карантин в один из отелей на въезде в Абу-Даби.

Отмечается, что общее число инфицированных в ОАЭ достигло 27 человек, 5 из них сумели побороть вирус.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Белоруссии подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом. Инфицированный белорус был изолирован для организации медицинского наблюдения.