Глава МВД Сербии пообещал, что не позволит превратить страну в «парковку для мигрантов»

Белград, 3 марта. Сербия не превратится в «парковку для мигрантов» с Ближнего Востока на пути в Европу, а также не позволит расселять на своей территории переселенцев, выдворенных из ЕС. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава МВД страны Небойша Стефанович.

«Сербия не будет ни парковкой для мигрантов, ни местом, куда будут возвращать мигрантов из ЕС и поселять их здесь сотнями тысяч. Все те, кто годами распространяет этот вымысел, грубо обманывают граждан Сербии, пытаясь набрать мелкие политические очки», — цитирует заявление министра пресс-служба МВД.

По словам главы сербского МВД, сейчас на территории страны находятся около шести тысяч мигрантов. Кроме того, Сербия продолжает развивать мощности пограничной полиции в плане людских и технических ресурсов, активно комплектуя свои погранслужбы тепловизорами, дронами и другим высокотехнологичным оборудованием, которое позволит обеспечить безопасность границы с Северной Македонией и Грецией.

«Мы принимаем все необходимые меры в сотрудничестве со всеми международными партнерами с востока, запада, севера и юга, чтобы не допустить нелегального проникновения в нашу страну», — подчеркнул Стефанович.

Он отметил, что значительная часть мигрантов не остается в Сербии, продолжая двигаться на северо-запад в страны ЕС. Однако погранслужбы Сербии готовы защитить границы страны, если появится угроза новой волны миграции.

Напомним, в субботу, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии границ с Евросоюзом. По его словам, к тому моменту не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу. Позднее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что страну покинули около 47 тысяч беженцев. Наплыв беженцев был спровоцирован обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.