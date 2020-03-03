Моралеса выдвинули на Нобелевскую премию мира

Буэнос-Айрес, 3 марта. Аргентинский правозащитник Адольфо Перес Эскивель выдвинул кандидатуру бывшего президента Боливии Эво Моралеса на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Эскивель был удостоен премии мира в 1980 году.

«Для меня большая честь сообщить вам, что я выдвинул своего друга Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года», — написал он на своем официальном сайте.

Эскивель считает, что бывшему президенту Боливии удалось успешно реализовать программы по борьбе с бедностью, неравенством, изменением климата, передает «Газета.ру».

Напомним, Эво Моралес объявил о сложении своих полномочий президента страны 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего скрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства государства, передавал Ридус. При этом он назвал произошедшее переворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Масштабные беспорядки в Боливии начались после объявления итогов выборов главы государства, которые прошли 20 октября 2019 года. На них победил Моралес, но его главный оппонент Карлос Меса не признал итоги голосования.

Москва признала Аньес временным президентом Боливии. Российская сторона назвала события, которые привели к отставке Моралеса, аналогичными госперевороту, но посчитала происходящее внутренним делом страны.

В начале февраля партия «Движение к социализму» сообщила, что Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат Боливии от департамента Кочабамба. В конце февраля RT передавал, что Высший избирательный суд Боливии, который выполняет функции избиркома, не принял заявку Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы.