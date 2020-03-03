نتائج سوريا 3 مارس: الجيش السوري استعاد سراقب من الإرهابيين. أردوغان سيصل إلى روسيا للقاء بوتين في الخامس من مارس

سوريا ، 3 مارس. سيصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا يوم 5 مارس. اتهمت السلطات السورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتداء العسكري على سيادة البلاد ، وكذلك دعم الإرهاب.

استعاد الجيش السوري سراقب من الإرهابيين

استعادت وحدات من الجيش الحكومي السوري السيطرة على مدينة سراقب ، التي تقع في شرق محافظة إدلب. هذا ما نقلته صحيفة الوطن السورية ، نقلاً عن مصدر.

تمكن الجيش العربي السوري من استعادة المدينة من إرهابيي جماعة هيئة تحرير الشام ، التي تتحالف مع منظمة جبهة النصرة المتطرفة المحظورة في الاتحاد الروسي. احتل الجيش الحكومي السوري المدينة في أوائل فبراير ، لكنه تراجع بعد ذلك لإعادة تجميع صفوفه.

سراقب هي نقطة مهمة استراتيجيا على خريطة إدلب. السيطرة على المدينة تسمح للسوريين بقطع طرق الإمداد للمسلحين.

نذكر أنه في إدلب توجد منطقة خالية من تصعيد الإرهابيين. في يناير ، تفاقم الوضع هنا عندما هاجم المسلحون المدنيين. أطلق القيش العربي السوري عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. في الوقت نفسه ، دعمت تركيا المتطرفين. نقلت أنقرة المعدات إلى مواقع المسلحين. بالإضافة إلى ذلك ، شنت القوات التركية ضربات مدفعية ضد مواقع الجيش السوري في سراقب. وفي 1 مارس ، دمرت قوات الجيش العربي السوري طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مدينة ذات الأهمية الاستراتيجية.

سيأتي أردوغان إلى روسيا للقاء بوتين في 5 مارس

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في 5 مارس. وقد أبلغ عن ذلك في إدارته.

وقال البيان "رئيسنا يعتزم زيارة روسيا في زيارة ليوم واحد في الخامس من مارس."

يوم الأحد الماضي ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الموضوع الرئيسي للمحادثات الرئاسية سيكون تسوية الوضع في محافظة إدلب السورية. ولم يستبعد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن يكون الاجتماع صعبًا.

تصاعد الوضع في إدلب في فبراير ، عندما شن الإرهابيون هجومًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. ورد الجيش السوري بضربة على مواقع المتطرفين.

ونتيجة لذلك ، قُتل 36 جنديًا تركيًا كانوا يتقدمون بين المسلحين. لاحظت وزارة الدفاع الروسية أن أنقرة أعطت الإحداثيات الخاطئة للوحدات التركية. وفقًا لهذه البيانات ، لا ينبغي أن تكون القوات المسلحة التركية في منطقة إطلاق النار.

أعلن وزير الدفاع الوطني التركي ، خلوصي آكار ، في الأول من مارس عن عملية "درع الربيع" في شمال غرب سوريا ، والتي نجمت عن المأساة التي وقعت في إدلب.

أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي بغزو "ملايين اللاجئين"

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بغزو ملايين اللاجئين الذين سينتقلون قريباً إلى حدوده. صرح بذلك رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها في أنقرة.

وقال اردوغان:"انتهت فترة اللا مبالاة من جانبنا. يطلبوننا ويقولون: أغلقوا الحدود. قلت: لقد تاخرنا . يجب أن يتحمل الغرب عبء المسؤولية عن اللاجئين"

وأضاف الرئيس التركي أنه سيناقش الوضع يوم الاثنين مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ، وكذلك يوم الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يوم السبت 29 فبراير ، أعلن أردوغان فتح الحدود مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا له ، بحلول ذلك الوقت كان ما لا يقل عن 18 ألف شخص قد عبروا الحدود بالفعل. في وقت لاحق ، قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إن حوالي 47 ألف لاجئ غادروا البلاد. تستمر أنقرة في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ، وتهدد بأزمة هجرة جديدة.

اتهمت سوريا أردوغان بالعدوان العسكري ودعم الإرهاب

اتهمت السلطات السورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتداء العسكري على سيادة البلاد ، وكذلك دعم الإرهاب. جاء هذا التصريح يوم الاثنين من قبل وزارة الخارجية السورية.

وقال التقرير "إن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة وترفض العدوان الوحشي التركي ، والذي يعد تتويجا لسلوك نظام أردوغان ودعمه غير المحدود للجماعات الإرهابية التي تسفك دماء السوريين".

تشرح دمشق تصرفات تركيا "بأوهام حول استعادة الإمبراطورية العثمانية" ، والتي "تداعب الخيال المريض لاردوغان".