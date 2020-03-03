Москва, 3 марта. Голливудская актриса Анджелина Джоли не может наладить личную жизнь после развода с Брэдом Питтом.

Одна из подруг актрисы сообщила журналистам, что Джоли до сих пор не может найти себе нового спутника жизни. Актриса уверена, что информационный шум, который сопутствовал бракоразводному процессу, оказал негативное влияние на ее имидж, поэтому мужчины считают ее «злодейкой». По словам приятельницы Анджелина Джоли, мужчины не хотят строить отношения с актрисой, так как опасаются повторить судьбу Брэда Питта.

Подружка Джоли также добавила, что актриса впала в отчаяние, после чего решила прибегнуть к помощи гадалок и ясновидящих. Одна из гадалок дала актрисе рецепт «безотказного способа приворожить мужчину». В ближайшее время Джоли планирует провести приворотный ритуал.

Напомним, Джоли и Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014 году в небольшом замке на юге Франции. А всего два года спустя, в сентябре 2016 года, Анджелина Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

В 2019 году Брэд Питт пожаловался на психику своей бывшей супруги Джоли, назвав ее еще «более ненормальной», чем он сам. При этом в 2018 году таблоиды приписывали Брэду Питту роман с молодой актрисой, которая годится ему в дочери.