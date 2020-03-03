Врачи подтвердили, что папа римский Франциск простудился

Ватикан, 3 марта. Пресс-служба Святого престола прокомментировала самочувствие папы римского Франциска. Как заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, его святейшество простудился, но других заболеваний у него диагностировано не было.

«Диагностированная у папы римского Франциска простуда постепенно проходит, и никаких указаний на другие патологии нет. Понтифик ежедневно совершает службы и следует курсу духовных размышлений, которые проходят в Аричче», — сказал Бруни.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что папа римский якобы сдал анализ на коронавирус. Однако Ватикан не подтвердил эту информацию.

Отметим, что понтифик упоминал коронавирус во время одной из недавних встреч с верующими.

«Я хотел бы снова выразить свою близость тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними», — сказал тогда Франциск.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 80 тысяч человек. Заболевание унесло жизни около трех тысяч человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира. Над вакциной от нового заболевания работают сразу в нескольких государствах, однако ожидается, что она не будет готова ранее следующего года.