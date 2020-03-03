Экс-министр Украины обвинила Зеленского в предательстве своего народа

Киев, 3 марта. Бывший министр юстиции Елена Лукаш резко раскритиковала политику действующего президента Владимира Зеленского, который пытается угодить всем, забывая при этом отстаивать интересы собственного народа.

«Зеленский пытается не поссориться ни с кем. Хочет несколько мужчин за океаном землю — возьмите. Хочет несколько мужчин и женщин в ОВГЗ спекулятивные деньги из украинского бюджета — берите. Хотят олигархи продолжать свои успешные бизнес-проекты – ну, пожалуйста», — отметила она, выступая в эфире телеканала «Наш».

Лукаш обратила внимание на то, что Зеленский с момента своего избрания не имел прямого конфликта ни с одном человеком. Юрист подчеркнула, что попытка угодить каждому является «предательством единственного суверена» Зеленского — украинского народа. А политические силы, которым потакает президент, на деле стремятся сделать украинского лидера как можно более мягким, слабым и податливым, чтобы можно было преследовать на Украине собственные интересы.

Напомним, что Зеленский во время выборов обещал избирателям первым же делом закончить войну в Донбассе, а своему политическому оппоненту Петру Порошенко намекнул на уголовное преследование. Однако глава государства не спешит принимать реальные шаги по прекращению затянувшейся гражданской войны, опасаясь разозлить украинских националистов, вскормленных предыдущим режимом. А Порошенко, который является фигурантом 11 уголовных дел, до сих пор не предстал перед судом.