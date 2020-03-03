Минобороны РФ назвало несостоятельными обвинения в адрес Сирии в «гуманитарном кризисе»

Москва, 3 марта. Критика представителей Турции, Евросоюза и США в адрес властей Сирии в создании «гуманитарного кризиса» несостоятельна, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам главы ЦПВС, действия сирийской армии, вынужденной бороться с террористами, используются для обвинений в адрес Дамаска.

«Объективные фактические данные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы гуманитарном кризисе», — заявил Журавлев.

Кроме того, в ЦПВС сообщили, что Турция гонит в сторону границы с Грецией около 130 тысяч беженцев. Журавлев отметил, что две трети из них не являются сирийскими гражданами, это афганцы, иракцы, граждане африканских стран.

Ранее власти Турции заявили, что на фоне обострения обстановки в сирийском Идлибе они больше не могут сдерживать поток мигрантов и беженцев, после чего открыли свои границы с ЕС. Это привело к тому, что в Грецию устремились тысячи мигрантов.

Причиной роста напряженности в сирийском Идлибе являются действия турецких войск, а также провокации подконтрольных им боевиков. В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

Примечательно, что погибшие турецкие военные находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений.