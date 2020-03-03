Минздрав Грузии предложил жителям страны отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Тбилиси, 3 марта. Жителям Грузии следует перейти на использование безналичного расчета при оплате товаров и услуг – с таким предложением выступил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе. Свое заявление он сделал, выступая перед журналистами в этот вторник.

В качестве успешного примера он привел Китай.

«Китай полностью перешел на виртуальную валюту, то есть все расчеты там происходят электронно. Мы тоже должны постараться, чтобы расчеты были безналичными, однако если использование наличных денег является обязательным, после контакта с деньгами нужно максимально [тщательно] обработать руки», — сказал Гамкрелидзе.

Согласно последним сообщениям в Грузии выявлено три случая заражения коронавирусом. Все трое являются гражданами страны. Еще 137 человек помещены в карантин.

Ранее газета «Известия» сообщила, что губернатор штата Вашингтон (США) Джей Инсли ввел режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что в Китае сообщили о вспышке вызванной новым типом коронавируса пневмонии в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Инфекции присвоили временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения назвала вирус COVID-19.

В настоящее время в мире коронавирусом заражены более 87 тысяч человек, почти три тысячи человек погибли.