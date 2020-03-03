Медики сообщили, что впавший в кому кандидат в президенты Абхазии Бжания был отравлен

Краснодар, 3 марта. Медики поставили кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края, где был госпитализирован политик.

«Отравление неизвестным веществом», — передает источник.

Согласно данным из источника, давать прогнозы насчет состояния Бжании пока еще рано.

Напомним, что в Абхазии на 22 марта намечены президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала три кандидатуры — Аслана Бжанию, бывшего главу МВД Абхазии Леонида Дзапшбу и экс-министра экономики Адгура Ардзинбу.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что из-за вспышки коронавируса Абхазия ограничивает въезд в страну всем иностранцам, кроме граждан России.