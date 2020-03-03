Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы ПВО

Анкара, 3 марта. Турция в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы ПВО, сообщает издание Daily Sabah, ссылаясь на руководителя секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.

Демир заявил, что турецкие системы ПВО HİSAR-A для перехвата целей на низких высотах будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut. Также в ближайшем будущем Анкара разместит в Сирии системы противовоздушной обороны HİSAR-O, предназначенные для перехвата целей на средних высотах.

Ранее сообщалось, что сирийские системы ПВО сбили очередной турецкий беспилотник в провинции Идлиб.

Напомним, что 1 марта Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Поводом для ввода турецких войск стал удар правительственных войск Сирии по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военнослужащих.