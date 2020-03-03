Коронавирус диагностирован у двоих россиян в ОАЭ

Абу-Даби, 3 марта. Власти ОАЭ выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, в том числе у двоих россиян. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения ОАЭ.

«Министерство здравоохранения ОАЭ объявляет о регистрации шести новых случаев нового коронавируса, которые были выявлены с помощью непрерывных исследований», — передает Эмиратское агентство новостей WAM.

Отмечается, что заболевание было обнаружено у лиц, которые контактировали с носителями вируса — велогонщиками из Италии. Положительный результат показали тесты на коронавирус у двух россиян, двух итальянцев, одного человека из ФРГ и одного из Колумбии. В ОАЭ были отменены финальные этапы велогонки «Тур ОАЭ» после того, как у двух велосипедистов обнаружили коронавирус.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии гражданина РФ был диагностирован коронавирус. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Москвы. В настоящее время состояние заболевшего удовлетворительное. В понедельник стало известно о госпитализации 24 человек, которые контактировали с ним. При этом более 80 человек были помещены в карантин. В поселке Коммунарка власти Москвы выделили для пациентов с подозрением на коронавирус специальный больничный комплекс, который состоит из девяти корпусов.