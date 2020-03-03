Гончарук пытается через суд спасти свою должность

Киев, 3 марта. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева с иском к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову. Глава правительство просит запретить председателю украинского парламента выносить на внеочередное пленарное заседание Рады вопрос об отставке самого Гончарука и министров его правительства. По мнению заявителя, сперва депутаты должны рассмотреть данный вопрос по существу, пишут украинские СМИ.

Напомним, что Гончарук оказался в центре скандала после того, как в Сети всплыла аудиозапись его разговора с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. В ходе беседы Гончарук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «имеет очень примитивное понимание экономических процессов», а также признал, что сам он — «профан в экономике».

После этого фракция «Слуги народа» (партия большинства в парламенте, от которой Зеленский выдвигался на президентских выборах) подняла вопрос об отставке премьера. Через некоторое время Гончарук сам заявил, что подал прошение об отставке, однако оно так и не было утверждено. Более того, Гончарук, недовольный тем, что его прошение не утверждают, подал заявление вторично. Действующий глава кабмина раздражен тем, что СМИ публикуют информацию о его потенциальных преемниках, а государственный лидер при этом не только не защищает правительство, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур. Правда, как сообщает НСН, политик эту информацию впоследствии опроверг и заявил, что не подавал в отставку, однако готов провести консультации с президентом по этому вопросу.

Гончарук возглавил украинское правительство в августе 2019 года, вскоре после победы Зеленского на президентских выборах. Чиновнику всего 35 лет, что делает его самым молодым премьером в истории Украины.