Борис Джонсон заявил о намерении взять декретный отпуск

Лондон, 3 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отпуск по уходу за ребенком, когда станет отцом.

На прошлой неделе 55-летний Джонсон и его 31-летняя избранница Керри Саймондс объявили о своей помолвке, а также что летом они станут родителями. По словам Саймондс, их помолвка состоялась еще в конце 2019 года.

На вопрос представителей прессы о том, собирается ли премьер подать пример другим новоявленным отцам и уйти в декрет, Борис Джонсон ответил, что скорее всего возьмет отпуск по уходу за ребенком.

«Почти наверняка да», — приводит слова британского премьера радио Sputnik.

Как сообщает НСН, в Великобритании отцы имеют право воспользоваться оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком сроком до 2 недель. Его можно взять лишь после рождения ребенка, а закончиться он должен до момента, когда младенцу исполниться 56 дней. Для британских матерей предусмотрен 52-недельный оплачиваемый декрет.

Кто будет исполнять обязанности премьер-министра во время декрета Бориса Джонсона пока не сообщалось. Вероятно, это будет министр иностранных дел Доминик Рааб, фактически занимающий должность замглавы председателя правительства.

У Джонсона уже есть четверо взрослых детей от брака с адвокатом Мариной Уилер. По некоторым данным у премьер-министра есть еще двое внебрачных детей. Борис Джонсон всегда игнорирует вопросы о точном количестве детей.

Отмечается, что Керри Саймондс самая молодая избранница премьер-министра Великобритании в истории. Отношения с Саймондс стали главной причиной расставания Джонсона с бывшей супругой Мариной Уилер.

Ранее Борис Джонсон выступил с инициативой связать мостом Шотландию и Северную Ирландию. По его словам, строительство моста обойдется Лондону «всего в 15 млрд фунтов стерлингов» (около 20 млрд долларов).