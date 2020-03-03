«Сердце матери» — новый спектакль Московского Губернского театра. ФАН-ТВ

В Московском Губернском театре состоялся предпремьерный показ спектакля «Сердце матери», по пьесе Карела Чапека. Постановка предлагает взглянуть на мир глазами матерей. В центре спектакля — судьба одной семьи. Женщина теряет своих близких одного за другим: сначала мужа, потом детей.

Сыновья жертвуют жизнью во имя общего блага: ради испытания новой вакцины и технического прогресса, ради победы своих идеалов и принципов. Только мать не может понять и принять, что существуют цели, которые стоят жизни ее детей.

«Спектакль — о столкновении мужского и женского, о вечном споре, который не имеет разрешения. И мы, матери, никогда в нем не победим, потому что наши дети все равно будут уходить, мужчины всегда будут уходить, но пока мы боремся — есть надежда, что все изменится», — рассказывает режиссер постановки «Сердце матери» Анна Горушкина.

Спектакль предлагает взглянуть на мир, глазами матерей. Что может быть сильнее, чем их любовь? Даже в самые непростые времена, когда мир рушится, женщина пытается уберечь свою семью.

«Я буду очень рада, если мужчины будут относиться бережнее к своим близким, пускаясь в разные авантюры. Я надеюсь, что они вспомнят наш спектакль и задумаются о том, что всегда нужно думать о последствиях. Мужчинам свойственно легкомысленно считать, что с ними ничего не произойдет, что все будет хорошо», — комментирует актриса Елена Доронина

«Мой персонаж умер 17 лет назад, умер он молодым, совершив все те же самые ошибки и глупости, которые присущи молодым людям. Я пошел, грубо говоря, на смерть, потому что меня взяли на слабо. После этого спектакля начинаешь лучше понимать женщин, которым приходится терять своих мужчин», — объясняет актер Московского Губернского театра Александр Фролов.

Спектакль поставлен по последней пьесе Карела Чапека «Мать». Автор писал свою драму в 1938 году, когда вся Европа была в отчаянном положении. Пацифистский и антифашистский посыл произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи. Премьера «Сердца матери» состоится 4 и 5 марта в Московском Губернском театре.