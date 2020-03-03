В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса

Минск, 3 марта. В Белоруссии зафиксирован четвертый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Заболевание выявлено у гражданина Белоруссии, который ранее попал в карантин из-за контакта с инфицированным пациентом. Таким образом, официально в стране коронавирусом заразились четыре человека.

«Еще два теста пациентов, относящихся к контакту первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты», — цитирует «Газета.ру» представителя ведомства.

Вспышка коронавируса нового типа, вызывающего пневмонию, произошла в Китае в конце прошлого года. За три месяца опасная инфекция успела охватить весь мир и стала причиной массовой паники. Из-за эпидемии многие страны вводят ограничения на авиасообщение и отменяют крупные мероприятия. Так, например, Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в апреле, перенесли на более поздний срок, пишет «Ридус».

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии гражданина РФ был диагностирован коронавирус. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Москвы. В настоящее время состояние заболевшего удовлетворительное. В понедельник стало известно о госпитализации 24 человек, которые контактировали с ним. При этом более 80 человек были помещены в карантин.

В поселке Коммунарка власти Москвы выделили для пациентов с подозрением на коронавирус специальный больничный комплекс, который состоит из девяти корпусов, передает RT. В больницу уже начали поступать первые пациенты, их перевозят по двое из ИКБ №1.