Москва, 3 марта. Малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит украинским истребителем. К такому выводу пришел австралийский адвокат Джеймс О'Нил в материале для портала New Eastern Outlook.

По словам юриста, изначально недоверие вызывает включение Украины в группу расследования катастрофы, хотя Киев является главным подозреваемым в причастности к крушению. При этом Малайзия, которой принадлежал самолет, в группу расследователей включена не была. О'Нил объяснил это тем, что Куала-Лумпур отказался работать в составе группы, где Украина имела право вето на любые неблагоприятные для себя выводы.

Сразу после катастрофы так называемая группа расследователей обвинила Россию в причастности к крушению, однако ни одного доказательства предоставлено не было. Главная версия о «причастности РФ», которую распространяла Bellingcat, заключалась в том, что якобы в районе крушения самолета присутствовал российский зенитный ракетный комплекс «Бук».

Однако из доклада Службы военной разведки и безопасности Нидерландов следует, что в районе происшествия не было обнаружено ни одного ЗРК «Бук». Амстердам скрыл данные о расположении ЗРК «Бук», эти сведения делают несостоятельными все обвинения в адрес РФ. Однако информация попала в руки двух независимых австралийских журналистов Шона Эллиса и Тимоти Джонса, пишет «ПолитРоссия».

О'Нил задался вопросом, почему же так тщательно насаждается откровенная ложь, призванная очернить Москву. Юрист пришел к выводу, что после исключения версии с российской ракетой остается лишь два варианта: либо малайзийский Boeing разбился в результате несчастного случая, либо он стал жертвой украинской авиации.

Адвокат отметил, что вывод напрашивается сам собой. Киев отрицает, что в районе крушения действовала военная авиация. Но данные Службы военной разведки и безопасности Нидерландов говорят об обратном. Более того, в районе крушения MH17 велся постоянный мониторинг происходящего с американских спутников. Однако США до сих пор не предоставили эти данные. Очевидно, что они доказывают вину ВСУ в трагедии.

Если учитывать все имеющиеся данные, то вывод становится очевидным: MH17 мог быть сбит только украинским истребителем. О'Нил добавил, тот факт, что западные СМИ продолжают скрывать истинные причины трагедии, говорит о плачевном состоянии медиа в мире.