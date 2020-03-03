Российских велосипедистов шестой день держат на карантине в ОАЭ из-за коронавируса

Абу-Даби, 3 марта. Российские и французские спортсмены шестой день находятся на карантине из-за коронавируса, который был объявлен в ходе велогонки «Тур ОАЭ».

Велогонщики сдали все необходимые анализы, результаты которых подтвердили отсутствие коронавирусного заболевания у спортсменов, однако их продолжают держать на карантине.

Российский велогонщик и менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин отметил, что в отеле заперты спортсмены французских команд Cofidis и Groupama-FDJ, а также представители российской велокоманды.

В конце февраля организационный комитет «Тур ОАЭ» принял решение об отмене двух финальных этапов велогонки после того, как пробы двух спортсменов дали положительные результаты на коронавирус.

Коронавирус был обнаружен у двух граждан Италии, которые входили в состав одной из команд. Позднее представители Министерства здравоохранения ОАЭ сообщили, что все участники велогонки, административный персонал и организаторы будут проверены и помещены в карантин.

По словам Хамидулина, через несколько дней после начала карантина большую часть спортсменов отпустили по домам, однако российских и французских велогонщиков продолжают удерживать в отеле.

«Все команды находились в гостинице, где, соответственно, проводили тестирования. Тестирование провели и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — пояснил спортсмен.

Он также добавил, что 3 марта оставшимся спортсменам разрешили покинуть отель, однако через несколько часов всех попросили вернуться в номера и не выходить из гостиницы.

«Люди абсолютно здоровы, у них нет температуры, нет никаких признаков простуды, ничего того, что может быть связано с этим вирусом», — добавил Хамидулин.

По его словам, спортсменам не предоставляют документы, в которых изложены результаты тестов на коронавирус. При этом абсолютно непонятно, какую именно организацию представляют люди, которые занимается тестированием спортсменов, передает «360».

«Они ходят, одетые как в фильмах ужасов, фантастических. В полной экипировке. И кто это? Полиция? Врачи или кто-то еще?» — задается вопросом Хамидулин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.