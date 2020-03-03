Матвиенко возглавила попечительский совет в пансионе для воспитанниц Минобороны. ФАН-ТВ



Члены попечительского совета, который возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, собрались в пансионе воспитанниц министерства обороны 3 марта. В этом филиале учатся дочери военнослужащих. Заведение работает всего год, и за это время в нем созданы все условия для полноценного элитного образования.

Кроме Валентины Ивановны в заседании участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, замминистра обороны и куратор пансиона Татьяна Шевцова. Глава попечительского совета высоко оценила учебное заведение. Она отметила, что воспитанницы пансиона вытянули счастливый билет.

«Это определит уверенно их судьбу на будущее. Получив здесь образование и использовав все те возможности, которые тут есть, конечно же, это будет такая элита наша, перед которыми будут открываться все двери, любых высших учебных заведений», — убеждена Валентина Матвиенко.

На попечительском совете представили также следующий этап: строительство второго корпуса пансиона. На безымянном полуострове расположится комплекс дополнительного образования и спорта. В нем разместят фехтовальный и спортивный залы, стадион с беговыми дорожками, тир, площадку для игры в керлинг, музыкальную школу и танцевальные классы. Также особой гордостью заведения станет собственный театр.

Александр Беглов особо отметил подход ведомства к новому строительству и реализации проекта в целом.

«Я очень рад, что проект министерства обороны реализуется именно в Санкт-Петербурге. Это личное решение министра обороны, и я хочу сказать ему за это огромное спасибо. Откровенно говоря, когда начинался этот проект, мы думали, что очень сложно будет его реализовывать. Но, как всегда, министерство обороны реализовывает эти проекты успешно и, самое главное, с большим качеством», — подчеркнул градоначальник.

После заседания попечительского совета ученицы пригласили всех в большой актовый зал. Там они показали, чему научились в пансионе. Выступление приурочили к 8 марта.