Венедиктов поддержал мнение Канделаки о тупике политпрограммы Навального

Продюсер Тина Канделаки выступила на «Эхе Москвы» со статьей о популизме как политическом тренде, который в России активно представляет Алексей Навальный. Канделаки анализирует тенденцию, сравнивает Навального с главным соперником Дональда Трампа, социалистом Берни Сандерсом, и считает, что выбранный путь откровенно тупиковый.

Канделаки сопоставляет высказывания популистов, отмечая, что за лозунгами «справедливость для всех», очень привлекательными для аудитории, не стоит реального опыта управления и принятия сложных решений.

Определяющий себя как «демократический социалист» Берни Сандерс, в отличие от Трампа — сильного бизнесмена, знавшего взлеты и падения, никогда не занимался реальной экономикой: его опыт ограничивается общественной работой. Сандерс называет существующую модель американской экономики «шулерской», которая работает для богатых и не работает для всех остальных.

«Страна не собственность горстки миллиардеров», — говорит он.

Как политик левого толка, он обещает всеобщее бесплатное высшее образование, медицину, прогрессивную шкалу налогообложения и реформу капитализма, которая должна позволить приблизить общество США к скандинавской модели — Сандерс большой ее поклонник.

Алексей Навальный, отмечает Канделаки, радуется за Сандерса и говорит о том же. В России медицина и образование большей частью и так бесплатны, но «где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше». Опыта взаимодействия с реальными денежными потоками он не имеет, об ответственности перед потенциальными избирателями за возможные провалы вряд ли задумывался.

«Претензия к популистам одна: они, как правило, теоретики мира всеобщей справедливости. За их плечами нет успешного бизнеса, создания тысяч рабочих мест, серьезного вклада в ВВП страны или практической работы внутри бюрократического аппарата», — пишет Канделаки.

Канделаки также вспоминает, что никаких здоровых защитных мер по сохранению достижений российского бизнеса — успешной конкуренции на мировом рынке в условиях санкций, открытости и так далее — Навальный также не предлагает, хотя на словах очень печется об успехах экономики. Но он прекрасно понимает, что его перестанут поддерживать и одобрять на Западе, как только он заявит о планах защищать национальные интересы России в этой сфере, поэтому не решится на это даже из популистских целей.

Венедиктов против Навального

Колонка Канделаки о популизме Сандерса и Навального привлекла внимание Алексея Венедиктова, который рассказал о ней в своем Telegram-канале, не вступая в спор с такой трактовкой.

«Эхо Москвы» никогда не поддерживало Навального безоговорочно, хотя и приглашало его на интервью не раз. Если вопросы лично к нему бывали острыми и неприятными, о деятельности структур Навального «Эхо» писало только в позитивно-нейтральном ключе. Сейчас же сам главный редактор продвигает статью, где Навального называют популистом, дающим пустые обещания.

Алексей Навальный отреагировал на публикацию довольно вяло, перепостив твит одного из своих почитателей.

Как вяжется дорогой автомобиль, хорошая зарплата и квартира для сына телеведущей с тем, что она написала о нем и его американском кумире Сандерсе, автор не уточнил. Сам Алексей Навальный также не спешит участвовать в обсуждении.

После своего высказывания об «отвратительной ельцинской конституции, которую не стоит защищать», Навальный потерял значительную долю симпатий либеральных изданий. Он попытался было исправить ситуацию и явился на «марш Немцова», где были и противники конституционной реформы, но это особо не помогло: картинные пафосные позы и бесконечное самолюбование в кругу охранников-активистов лишь доказывают, насколько справедливо его охарактеризовали популистом.

Блогер, считающий себя политиком и сильным оратором, все-таки может попробовать опровергнуть тезисы о своей невозможности гарантировать выполнение обещаний без перехода на обсуждение личного имущества оппонентов, тем более что «Эхо Москвы» обычно дает ему слово. Но есть подозрение, что не захочет. Несостоятельность в серьезной дискуссии он уже продемонстрировал в беседе с главой The Bell Елизаветой Осетинской в прошлом году и вряд ли решится подставиться еще раз.

Очевидно, что Навальный продолжит заниматься тем, что и делал раньше — считать чужие деньги, «торговать лицом» и собирать донаты, так как ничего другого просто не умеет и не хочет. Но, как верно заметила Канделаки, риторика «мы за все хорошее и против всего плохого» может принести «лайк», но не голос в стране, где еще помнят крах эпохи развитого социализма и его последствия.