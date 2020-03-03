Вострецов: Заточенные в ливийской тюрьме социологи не брошены, МИД работает

Москва, 3 марта. Депутат Госдумы Сергей Вострецов принял участие в бессрочном пикете возле посольства Ливии в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых в неофициальной тюрьме «Митига».

Ученые прибыли на территорию африканского государства по официальному приглашению с разрешением на осуществление исследовательской деятельности. Однако на родину они до сих пор не вернулись. Почти год они находятся в неофициальной тюрьме «Митига» без предъявления обвинений. В заточение они попали после нападения членов подконтрольного премьер-министру ПНС Файеза Сарраджа ведомства. Тюрьму, в которой находятся россияне, контролирует военный преступник Абд аль Рауф Карра.

Вострецов не ограничился протестом у ливийского посольства, он направил письмо по этому вопросу напрямую главе МИД РФ Сергею Лаврову. Министр иностранных дел оперативно отреагировал на обращение парламентария.

«Лавров проинформировал меня, что МИД ведет большую работу по освобождению Максима и Самера. [Заместитель министра иностранных дел Михаил] Богданов уже провел переговоры с Сарраджем на полях саммита «Россия-Африка» в Сочи, а в Москве Лавров лично разговаривал с Сарраджем о необходимости освободить и вернуть ученых на родину. Очевидно, что дипломаты предпринимают усилия по всем фронтам. Другой вопрос, в состоянии ли это выполнить Саррадж или какие-то другие, подконтрольные ему силы?» — задается вопросом депутат.

Однако быстро находит на него ответ. По его словам, то, что происходит в Ливии на данный момент, проанализировать сложно, именно поэтому российское правительство ведет переговоры о незамедлительном освобождении и возвращении социологов не только в Ливии, но и в других странах. Вострецов напомнил, что так называемое Правительство национального согласия получает поддержку от ряда европейских стран.

«Наш МИД уже ведет переговоры с этими государствами, объясняет, что нельзя оказывать поддержку ПНС, пока они удерживают наших ребят. Посмотрим, насколько будут эффективны дипломатические рычаги, если их будет недостаточно, будем обращаться напрямую к президенту. Хотя, я думаю, дипломаты и так информируют руководство страны. Основная проблема в другом, непонятно с кем вести переговоры, кто может принять решение об освобождении Максима и Самера. На сегодняшний день в Ливии абсолютная анархия и безвластие. Один «руководитель» щеки надувает, а на самом деле возглавляет обычное бандформирование. Поэтому пока, к сожалению, нет условий для освобождения ребят. Их для того и схватили, чтобы использовать как разменную монету», — считает политик.

Депутат пообещал, что похитившие российских ученых бандиты будут наказаны. И добавил, что возьмет ситуацию под контроль сам и будет напоминать о проблеме дипломатам:

«При любом раскладе похитившие наших ученых боевики ответят по счетам, к ним будут применены необходимые меры. Мы будем держать это на контроле, посмотрим, что произойдет за ближайший месяц, если ничего, то пойдем выше. Одно могу сказать точно: МИД работает, ребята не брошены, все проинформированы на самом высоком уровне. Ситуация в Ливии не простая, но это не означает, что не надо предпринимать никаких мер, потому что в ближайшее время она явно не стабилизируется. Зевать нашим коллегам никто не позволит, мы будем постоянно напоминать дипломатам, что необходимо вызволять наших социологов».

Вострецов высоко оценил оперативную реакцию МИД РФ на обращение и выразил уверенность, что министр Лавров приложит максимальные усилия для освобождения российских граждан из плена.

«Теперь я уверен и могу подтвердить, вопрос на контроле МИДа, а министр Лавров человек ответственный. Я уверен, если он взялся за эту проблему, значит точно разрешит ее. Но мы, общественники, при этом не должны стоять в стороне! Я понимаю, что существует будничная рутина, миллион дел, международная повестка, но никто не должен забывать, что в первую очередь для нас важна жизнь наших сограждан, а не какие-то геополитические и экономические вопросы. Безопасность жизни россиян — наша главная ценность, прописанная в Конституции», — напомнил он.

Политик осудил европейские страны, поддерживающие террористический режим ПНС, и рассказал, какие шаги необходимо предпринимать для скорейшего возвращения Максима Шугалея и Самера Суэйфана домой:

«Если общения с правительствами государств, поддерживающих режим ПНС, будет недостаточно, мы будем по своим линиям выходить на их руководство. И объяснять, если они сами не знают, что поддержка террористов — это тяжелое преступление, что это противоречит всем нормам международного права и общечеловеческим, что они сотрудничают с террористами и причастны к незаконному заточению российских социологов в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Они ведь должны понимать, что мы, в России, даем оценку их действиям. Надеюсь, конечно, что дипломаты по своей линии все эти вопросы поставят. Но при необходимости поставим и мы, на парламентский уровень!»

Вострецов выразил надежду, что до конца 2020 года российские социологи вернутся домой, где их давно ждут родные и близкие, лишенные хоть какого-либо общения с заточенными в тюрьме социологами.

«Я смотрю на ситуацию оптимистично. Конечно, ужасно и беспрецедентно, что ребята до сих пор находятся в ливийских застенках. Но я уверен, что Максим и Самер вернутся домой живыми и здоровыми. Это вопрос времени, не хочу делать прогнозы, но считаю, что до конца этого года они должны оказаться на родине, в своих семьях, которые очень их ждут», — резюмировал политик.

Узники знаний, так называют Максима Шугалея и Самера Суэйфана многочисленные деятели искусства и политики, которые ежедневно выходят к посольству Ливии в Москве, чтобы поддержать ученых. За год их незаконного заточения в «Митиге», боевики единожды допустили к россиянам адвоката. По его словам, состояние россиян заметно усугубилось, очевидно, что их пытают, а условия содержания оставляют желать лучшего. Общение с российскими дипломатами и родственниками социологам полностью запрещено.