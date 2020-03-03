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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала Рыбарь подводит суточные итоги боевых действий в Сирийской Арабской Республики на площадке Федерального агентства новостей.

Большой Идлиб и северная Сирия

В виду скорой встречи президентов России и Турции стороны, как справедливо отмечают наблюдатели, пытаются максимально «повысить ставки» перед переговорами, накручивая как международную общественность, так и собственный электорат на политическом поприще, а на просторах Идлиба пытаясь отбить как можно больший участок территории.

Сегодня в парламенте Турции прошло закрытое слушание министров обороны и иностранных дел, которые по запросу оппозиционного блока докладывали о ходе развития обстановки в провинции Идлиб.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

На сирийско-турецкой границе вместе с членами «Белых касок» попозировали постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, спецпосланник США по Сирии Джим Джеффри и посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, которые вместе с делегацией ООН проинспектировали границу.

Серакиб

К утру 3 марта правительственные войска сумели полностью закрепиться на западных окраинах Серакиба, а к вечеру военкор Евгений Поддубный уже выложил первые кадры патрулирования российской военной полицией трассы М5 в Серакибе. Да, трасса М5 проходит на восточной окраине города, но, по крайней мере, это свело на нет все пересуды насчёт того, что «их там нет» и «город под боевиками, вы всё врёте».

 

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

Правительственные войска вместе с союзниками начали планомерное «переосвобождение» утраченных на прошлой неделе населённых пунктов: сперва Тронбе (он же Тарнаба), затем Джубас, потом Дадих и Кяфр Баттих на юго-западной окраине Серакиба, тем самым расширяя «буферную зону» к западу от трассы М5.

Ближе к обеду появилась информация о занятии правительственными войсками деревушки Афес к северу от Серакиба, что позволило деблокировать трассу М5 и минимизировать риски огневого поражения проходящих по трассе колонн, хотя та ещё остаётся в досягаемости как ствольной, так и реактивной артиллерии.

Огневое поражение и деятельности авиации

ВКС России и ВВС Сирии продолжают наносить огневое поражение по вскрытым целям боевиков Сармине и Нейрабе. А БЛА турок продолжают наносить огневое поражение по целям сирийцев. Кроме того, сегодня боевики отчитались о сбитом иранском БЛА в Джебель аз-Завия.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, сославшись на «сведения из курилки», опубликовал следующую информацию по потерям правительственных сил с 26 по 28 февраля:

  • 191 погибший
  • 293 раненых
  • Уничтожены либо повреждены:
  • 23 танка
  • 16 БМП
  • 9 РСЗО
  • Ударом по наблюдательному пункту иранцев убиты 43 КСИРовца.
  • Сирийцы в общем сбили 12 турецких беспилотников. Пять — Анка и семь — Байрактар. Сбивали Панцирями и Буками.

Обломки одного из сбитых в турецких БЛА Bayraktar TB2 с серийным номером появились в сети ещё утром, а к вечеру было опубликовано видео работы ЗРК «Бук» по турецкому беспилотнику вчера.

В районе 18.50 военкоры ANNA News Александр Харченко и Сергей Шилов сообщили об ещё одном пуске по турецкому БЛА: «Только что стали свидетелями пуска зенитной ракеты по беспилотнику (99 процентов турецкому). Где-то между Абу Духуром и Серакибом. Проезжали мимо, поэтому не можем подтвердить сбито что-то или нет. Но разрыв в небе мы видели».

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

В соцсетях боевиков сообщали о взрывах в сирийском Хомсе, которые на самом деле оказались всего лишь пусками оперативно-тактических ракет по целям в Идлибе. И если в оригинальном сообщении SANA говорилось просто о «ракетных пусках», в Twitter’ах сирийцев это уже превратилось в пуски «баллистических ракет».

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

В результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в окрестностях Нейраба к западу от Серакиба получили ранения несколько турецких военнослужащих. В Сети появилось видео спасательного вертолёта S-70A-28D, которой вылетел в направлении Нейраба из турецкой авиабазы в Диярбакыре. По версии Сирийской обсерватории по правам человека, в результате обстрела погибло и ранено 10 турецких военнослужащих. Минобороны Турции, в свою очередь, заявило об одном погибшем военном и девяти раненых.

Уничтожение сирийского штурмовика L-39

В полдень в каналах боевиков разлетелась радостная информация о сбитом сирийском самолёте L-39, которая, к сожалению, подтвердилась. В распространённом в сирийских СМИ заявлении Минобороны САР было сказано, что «террористические войска турецкого режима обстреляли один из наших самолётов в ходе проведения операции против террористических группировок в регионе».

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

Минобороны Турции официально подтвердило уничтожение самолёта в рамках операции «Весенний щит». Как справедливо отметили в Telegram-канале «Пальто Сухейля», «МО одного суверенного государства отчитывается о сбитии боевого самолета другого государства, ведущего КТО».

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

Самолёт упал к западу от Маарет ан-Нумана, один лётчик сумел спастись, а второй — майор ВВС Хусам Мейхуб — погиб. Как заявляют боевики, он был расстрелян в воздухе. Особо «одарённые» представители турецких фанбоев даже заявляли о том, что это — российский лётчик, который пилотировал сирийский самолёт.

 

Причиной уничтожения L-39 называют работу F-16 из воздушного пространства Турции, апеллируя, при этом, к старым кадрам поражения штурмовика Су-25СМ Романа Филиппова в 2018 году. На это, в частности, «купился» популярный Telegram-канал «Милитарист».

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

При этом, по Telegram-каналам боевиков распространяется сообщение о готовности к обмену тела лётчика на пленённых полевых командиров.

Южная Сирия

Урегулирование вспыхнувшего позавчера конфликта в провинции Деръа подошло к, казалось бы, логическому концу. Как утверждают сирийские источники, конфликт был сведён на нет благодаря российским переговорщикам, выступившими гарантами договорённостей.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

В школе Эс-Санамейна развернули площадку для сдачи оружия боевиками и урегулирования ими статуса, а те, кто не пожелал остаться на подконтрольных официальному Дамаску территориях, вместе с членами их семей были вывезены в н.п.Абу аз-Зандайн, находящийся на линии разграничения правительственных войск и протурецких боевиков «Щита Евфрата» в провинции Алеппо.

Однако вечером «Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил» выпустила заявление, в котором заявила, что правительство Асада «недоговороспособно».

В конце «революционеры» пообещали, что «Деръа, как и вся Сирия скоро станет свободно и независимой во славу Аллаха».

Гуманитарная обстановка и восстановление

Как заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, за прошедшие сутки представителями российского Центра одна гуманитарная акция в населенном пункте Камышлы в провинции Хасеке, в ходе которой выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,91 тонны.

Кроме того, медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 329 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани и Кадрия провинции Алеппо и Камышлы в провинции Хасеке.

В сирийском Министерстве транспорта отчитались о восстановлении 95% железнодорожного полота железной дороги Дамаск — Алеппо.

В населённом пункте Маруна Восточной Гуты, которая расположена рядом с Думой, на площади в 30 тысяч гектар планируется создать «Зелёный город» на 30 тысяч единиц жилья.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Америка с гордостью объявляет о выделении дополнительных 108 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сирийского народа, как внутри Сирии, так и в регионе».

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