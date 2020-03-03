Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 3 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала Рыбарь подводит суточные итоги боевых действий в Сирийской Арабской Республики на площадке Федерального агентства новостей.

Большой Идлиб и северная Сирия

В виду скорой встречи президентов России и Турции стороны, как справедливо отмечают наблюдатели, пытаются максимально «повысить ставки» перед переговорами, накручивая как международную общественность, так и собственный электорат на политическом поприще, а на просторах Идлиба пытаясь отбить как можно больший участок территории.

Сегодня в парламенте Турции прошло закрытое слушание министров обороны и иностранных дел, которые по запросу оппозиционного блока докладывали о ходе развития обстановки в провинции Идлиб.

На сирийско-турецкой границе вместе с членами «Белых касок» попозировали постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, спецпосланник США по Сирии Джим Джеффри и посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, которые вместе с делегацией ООН проинспектировали границу.

Серакиб

К утру 3 марта правительственные войска сумели полностью закрепиться на западных окраинах Серакиба, а к вечеру военкор Евгений Поддубный уже выложил первые кадры патрулирования российской военной полицией трассы М5 в Серакибе. Да, трасса М5 проходит на восточной окраине города, но, по крайней мере, это свело на нет все пересуды насчёт того, что «их там нет» и «город под боевиками, вы всё врёте».

Правительственные войска вместе с союзниками начали планомерное «переосвобождение» утраченных на прошлой неделе населённых пунктов: сперва Тронбе (он же Тарнаба), затем Джубас, потом Дадих и Кяфр Баттих на юго-западной окраине Серакиба, тем самым расширяя «буферную зону» к западу от трассы М5.

Ближе к обеду появилась информация о занятии правительственными войсками деревушки Афес к северу от Серакиба, что позволило деблокировать трассу М5 и минимизировать риски огневого поражения проходящих по трассе колонн, хотя та ещё остаётся в досягаемости как ствольной, так и реактивной артиллерии.

Огневое поражение и деятельности авиации

ВКС России и ВВС Сирии продолжают наносить огневое поражение по вскрытым целям боевиков Сармине и Нейрабе. А БЛА турок продолжают наносить огневое поражение по целям сирийцев. Кроме того, сегодня боевики отчитались о сбитом иранском БЛА в Джебель аз-Завия.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, сославшись на «сведения из курилки», опубликовал следующую информацию по потерям правительственных сил с 26 по 28 февраля:

191 погибший

293 раненых

Уничтожены либо повреждены:

23 танка

16 БМП

9 РСЗО

Ударом по наблюдательному пункту иранцев убиты 43 КСИРовца.

Сирийцы в общем сбили 12 турецких беспилотников. Пять — Анка и семь — Байрактар. Сбивали Панцирями и Буками.

Обломки одного из сбитых в турецких БЛА Bayraktar TB2 с серийным номером появились в сети ещё утром, а к вечеру было опубликовано видео работы ЗРК «Бук» по турецкому беспилотнику вчера.

В районе 18.50 военкоры ANNA News Александр Харченко и Сергей Шилов сообщили об ещё одном пуске по турецкому БЛА: «Только что стали свидетелями пуска зенитной ракеты по беспилотнику (99 процентов турецкому). Где-то между Абу Духуром и Серакибом. Проезжали мимо, поэтому не можем подтвердить сбито что-то или нет. Но разрыв в небе мы видели».

В соцсетях боевиков сообщали о взрывах в сирийском Хомсе, которые на самом деле оказались всего лишь пусками оперативно-тактических ракет по целям в Идлибе. И если в оригинальном сообщении SANA говорилось просто о «ракетных пусках», в Twitter’ах сирийцев это уже превратилось в пуски «баллистических ракет».

В результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в окрестностях Нейраба к западу от Серакиба получили ранения несколько турецких военнослужащих. В Сети появилось видео спасательного вертолёта S-70A-28D, которой вылетел в направлении Нейраба из турецкой авиабазы в Диярбакыре. По версии Сирийской обсерватории по правам человека, в результате обстрела погибло и ранено 10 турецких военнослужащих. Минобороны Турции, в свою очередь, заявило об одном погибшем военном и девяти раненых.

Уничтожение сирийского штурмовика L-39

В полдень в каналах боевиков разлетелась радостная информация о сбитом сирийском самолёте L-39, которая, к сожалению, подтвердилась. В распространённом в сирийских СМИ заявлении Минобороны САР было сказано, что «террористические войска турецкого режима обстреляли один из наших самолётов в ходе проведения операции против террористических группировок в регионе».

Uçağın F-16larımız tarafından vurulduğu ve rejimin kontrolündeki bölgeye düştüğü söyleniyor. Iddialar bu yönde pic.twitter.com/lu6rZAruRd — Pvt III (@Tacticalprm) March 3, 2020

Минобороны Турции официально подтвердило уничтожение самолёта в рамках операции «Весенний щит». Как справедливо отметили в Telegram-канале «Пальто Сухейля», «МО одного суверенного государства отчитывается о сбитии боевого самолета другого государства, ведущего КТО».

Самолёт упал к западу от Маарет ан-Нумана, один лётчик сумел спастись, а второй — майор ВВС Хусам Мейхуб — погиб. Как заявляют боевики, он был расстрелян в воздухе. Особо «одарённые» представители турецких фанбоев даже заявляли о том, что это — российский лётчик, который пилотировал сирийский самолёт.

Причиной уничтожения L-39 называют работу F-16 из воздушного пространства Турции, апеллируя, при этом, к старым кадрам поражения штурмовика Су-25СМ Романа Филиппова в 2018 году. На это, в частности, «купился» популярный Telegram-канал «Милитарист».

При этом, по Telegram-каналам боевиков распространяется сообщение о готовности к обмену тела лётчика на пленённых полевых командиров.

Южная Сирия

Урегулирование вспыхнувшего позавчера конфликта в провинции Деръа подошло к, казалось бы, логическому концу. Как утверждают сирийские источники, конфликт был сведён на нет благодаря российским переговорщикам, выступившими гарантами договорённостей.

В школе Эс-Санамейна развернули площадку для сдачи оружия боевиками и урегулирования ими статуса, а те, кто не пожелал остаться на подконтрольных официальному Дамаску территориях, вместе с членами их семей были вывезены в н.п.Абу аз-Зандайн, находящийся на линии разграничения правительственных войск и протурецких боевиков «Щита Евфрата» в провинции Алеппо.

المجموعات المسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا تتوافد على مركز التسوية في الثانوية الشرعية بهدف تسليم السلاح الذي بحوزتهم بحضور الجهات المختصة وحشد من الأهالي وذلك بعد عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة.#Dar_news pic.twitter.com/s0rzXTM8K9 — Dar news (@darnews44) March 3, 2020

مصادر للجزيرة: بعد تسوية ومفاوضات مع الجانب الروسي، 24 مقاتلا من مقاتلي المعارضة السابقين بينهم جرحى وصلوا إلى شمال سوريا بعد خروجهم من مدينة #الصنمين في ريف #درعا إثرتصاعد الأحداث والاشتباكات مع قوات النظام خلال اليومين الماضيين. pic.twitter.com/nftoPxXnSC — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 3, 2020

Однако вечером «Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил» выпустила заявление, в котором заявила, что правительство Асада «недоговороспособно».

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ سورية

دائرة الإعلام والاتصال

٠٣ آذار، ٢٠٢٠

حول التطورات في مدينة #الصنمين بدرعاhttps://t.co/sP62GXfyGo#سوريا #درعا pic.twitter.com/jTPJmLIb6q — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) March 3, 2020

В конце «революционеры» пообещали, что «Деръа, как и вся Сирия скоро станет свободно и независимой во славу Аллаха».

Гуманитарная обстановка и восстановление

Как заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, за прошедшие сутки представителями российского Центра одна гуманитарная акция в населенном пункте Камышлы в провинции Хасеке, в ходе которой выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,91 тонны.

Кроме того, медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 329 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани и Кадрия провинции Алеппо и Камышлы в провинции Хасеке.

В сирийском Министерстве транспорта отчитались о восстановлении 95% железнодорожного полота железной дороги Дамаск — Алеппо.

95% of the Damascus-Aleppo railway has now been completed, and will reopen in June.



This was just revealed by Najib Al-Fares, Director-General of the General Establishment of Syrian Railways. https://t.co/MtpqPysHmL pic.twitter.com/K4UtI6TPvp — Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 3, 2020

В населённом пункте Маруна Восточной Гуты, которая расположена рядом с Думой, на площади в 30 тысяч гектар планируется создать «Зелёный город» на 30 тысяч единиц жилья.

Yesterday, the Minister of Housing discussed with the General Establishment of Housing the Green City Project in Marouneh, which is set to create 30 000 housing units in an area of 600 hectares.



The completion rate for the main roads have reached 40%.



Video of the project: pic.twitter.com/STEF64a7rG — Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 3, 2020

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Америка с гордостью объявляет о выделении дополнительных 108 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сирийского народа, как внутри Сирии, так и в регионе».

America is proud to announce an additional $108M in humanitarian assistance to meet the needs of the Syrian people, both inside Syria and the region, in response to the crisis caused by the Assad regime, Russian, and Iranian forces. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 3, 2020

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии в нашем Telegram-канале.