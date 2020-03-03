Хафтар принял делегации Франции, Италии и ФРГ для переговоров по Ливии

Бенгази, 3 марта. Делегации стран Евросоюза — Франции, Италии и Германии — прибыли в Ливию для переговоров с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА). В ходе обсуждения внутрилийского кризиса была подчеркнута важная роль Хафтара в достижении стабильности и безопасности в стране.

Европейские послы и советники посетили резиденцию фельдмаршала в Ар-Раджме для обмена мнениями по текущей ситуации в Ливии. Представители ЕС отметили роль ЛНА во главе с Халифой Хафтаром в разрешении кризиса, а также в установлении в стране безопасности и борьбе с террористическими группировками.

Глава командования ЛНА обозначил главные моменты для урегулирования в Ливии: соблюдение перемирия, прекращение переходного периода, становление и развитие демократических институтов, повсеместное соблюдение закона, строительство единого государства. Все эти процессы невозможны, пока на территории страны бесчинствуют боевики, игнорирующие перемирие. В завершение Хафтар подчеркнул, что ЛНА готова продолжить борьбу, пока страна не будет полностью освобождена от террористов.