ВОЗ сравнила данные по уровню смертности от коронавируса и гриппа

Москва, 3 марта. Смертность от коронавируса COVID-19 превысила смертность от гриппа. Об этом во вторник заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейес.

«На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных», — пишет он в Twitter.

Отметим, что вспышка коронавируса нового типа, вызывающего пневмонию, произошла в Китае в конце прошлого года. За три месяца опасная инфекция успела охватить весь мир и стала причиной массовой паники. Из-за эпидемии многие страны вводят ограничения на авиасообщение и отменяют крупные мероприятия. Так, например, Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в апреле, перенесли на более поздний срок, пишет «Ридус».

Ситуация усугубляется пранкерами, которые распространяют в соцсетях слухи о тысячах заболевших коронавирусом, подогревая панические настроения. Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах, акция носит спланированный характер, а ее участники уже вычислены.