Сирия, 4 марта. Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе. Боевики предприняли новую попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии. САА освободила четыре населенных пункта вокруг города Серакиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили четыре населенных пункта вблизи Серакиба; завершили новый этап работ по зачистке местности в окрестностях Алеппо; подверглись атаке неизвестных к северо-западу от Даръа; сбили два турецких дрона в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в западной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с союзниками Турции на севере Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились трех бойцов во время столкновений с курдскими боевиками в районе Тель-Рифата; заявили о гибели турецкого военного на севере Идлиба; обстреливали позиции САА к северо-востоку от Алеппо; сообщили о сбитии самолета L-39 ВВС Сирии в Идлибе; установили новый блокпост у поселения Батбу на западе Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: выступил посредником при урегулировании правового статуса боевиков в Даръа.

Провинция Латакия

Накануне неизвестные боевики в очередной раз попытались нанести удары по территории российской авиабазы «Хмеймим», задействовав беспилотники. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (Syria_Protector), комплексы ПВО, размещенные на объекте, сумели перехватить дроны прежде, чем они приблизились. Предполагалось, что к атаке причастны исламисты, отряды которых дислоцируются на границе с Идлибом и Хамой.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо продолжились вооруженные столкновения между курдскими бандгруппами и протурецкими силами. Twitter-канал (RojavaNetwork) заявлял о перестрелках у населенного пункта Харбул в районе Тель-Рифата, которые привели к гибели как минимум трех союзников Турции.

К северо-востоку от административного центра провинции возобновились стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и протурецких формирований, передавал на своей странице в Telegram военный источник (rybar). В то же время фиксировались перестрелки на западе региона. Интернет- портал Step News Agency сообщал о том, что артиллерийские дивизионы САА обстреливали укрепрайоны «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Дарат-Изза и Шейх Акиль.

В пригородах Алеппо продолжились подрывные работы, проводимые инженерными подразделениями САА. Новостное агентство Al Nour передавало, что зачистка местности велась в районах Хан аль-Асал, Миньян, Ар-Рашидин, Аз-Захра и Шейх Кхадр в первой половине дня.

Турция разместила еще один КПП на границе между Алеппо и Идлибом вблизи деревни Батбу. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что под блокпост было переоборудовано здание школы.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых курдскими боевиками районах Дейр-эз-Зора накануне произошли сразу две вылазки неизвестных. Информагентство Al Nour передавало, что сперва прогремел взрыв в городе Хаджин на юго-востоке провинции, в результате которого погибла женщина и пострадали мужчина и ребенок. Позднее также появилась информация об активации СВУ в жилом доме в населенном пункте Джейдет-Акидат. В организации обоих взрывов подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государсвта».

Провинция Даръа

В минувшие сутки стало известно об итогах противостояния между силами САР и боевиками в районе города Ас-Санамейн на севере провинции. Telegram-канал (rybar) передавал, что благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон вооруженный конфликт был исчерпан. В здании одной из городских школ была развернута площадка для сдачи радикалами оружия и урегулирования их правового статуса. Те исламисты, которые отказались от примирения с властями, были депортированы в Алеппо, в район города Аль-Баб.

Во второй половине дня в западной части провинции произошла новая вылазка неизвестных. Медиапортал Step News Agency передавал, что нападению подвергся блокпост Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Сахм аль-Джавлан, в результате чего были убиты двое сирийских солдат.

Провинция Идлиб

Официальный Twitter-канал турецкого Минобороны (tcsavunma) заявил о сбитии самолета L-39 ВВС Сирии на юге провинции. Несмотря на то, что пилоты катапультировались, один из них погиб. Второму удалось выжить. Как отмечалось, погибший летчик оказался на оккупированной боевиками территории. Позднее исламисты потребовали в обмен на тело военного САА освободить одного из пленных радикалов.

В течение дня в провинции продолжили развивать наступление части Сирийской арабской армии (САА). Telegram (rybar) передавал, что в ходе столкновений боевики были выбиты из населенных пунктов Дадих, Кафр-Батых, Джобас и Транба к юго-западу от освобожденного накануне Серакиба. На стороне исламистов продолжили действовать турецкие ВВС, дроны которых атаковали позиции сил САР в районе шоссе М-5. Два беспилотника сирийцам удалось уничтожить.

В городе Идлиб накануне прогремели сразу два взрыва. По информации Telegram-канала (hasansofan), одно из СВУ сработало на 30-й улице, в результате чего погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей.

К вечеру поступила информация о патрулировании трассы М-5 в городе Серакиб российскими военными полицейскими. Видеозапись, на которой запечатлено движение автомобилей формирования, опубликовал на своей странице в Telegram военный источник (epoddubny).

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого солдата. Отмечается, что он погиб неподалеку от Тафтаназа.

1 Организация запрещена на территории РФ.